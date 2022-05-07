Симоньян накажут за оскорбление семьи Пугачевой

Похоже, армянской пропагандистке Маргарите Симоньян не сойдёт с рук её выходка в адрес Максима Галкина.

Мы уже сообщали о публичном осуждении поведения Марго со стороны многих российских народных артистов, в частности, Лаймы Вайкуле, Владимира Винокура и Филиппа Киркорова. Однако, это были лишь цветочки. Ведь в России у Пугачевой осталось много влиятельных друзей, которые не допустят оскорбления мужа Примадонны и её самой.

Против Симоньян начали выступать и ее коллеги по цеху. Например, светский обозреватель Артур Гаспарян заявил, что Симоньян придется ответить за оскорбление.

"Над Симоньян и Ко нависло грозовое облако серьезного судебного разбирательства. Готовится коллективный иск по обвинению в клевете и защите чести и достоинства", - предупредил Гаспарян.

Напомним, армянская пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире назвала Максима Галкина "геем и мразью". Алла Пугачева, по её утверждению - "пожилая женщина", брак с которой является для Галкина лишь прикрытием.