Народный банк Китая зафиксировал в апреле сокращение валютных резервов

Народный банк Китая (ЦБ) в апреле вновь зафиксировал сокращение национальных валютных резервов. Как сообщила в субботу заместитель главы Государственного управления валютного контроля КНР Ван Чуньин, они уменьшились по сравнению с мартом на $68,3 млрд (-2,14%), до $3,119 трлн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, отрицательная динамика оказалась почти втрое более значительной, чем в марте. Тогда соответствующий показатель уменьшился по сравнению с февралем на $25,8 млрд (-0,8%).

"Валютные резервы в минувшем месяце сократились, что связано с уменьшением стоимости недолларовых валют после их конвертации в денежную единицу США, которая используется для оценки стоимости валютной корзины", - говорится в распространенном заявлении замглавы ведомства. Как она уточнила, еще одним фактором, который привел к снижению, стало колебание цен активов на рынке.

"Стоимость глобальных финансовых активов заметно понизилась, что связано с ожидаемыми мерами монетарной политики ведущих государств, с геополитической ситуацией в мире, с пандемией коронавируса и с заметным повышением индекса доллара", - объяснила Ван Чуньин. По ее словам, Китай по-прежнему фиксирует чистый приток трансграничного капитала.

"В последнее время усиливаются и становятся все более сложными внешние факторы нестабильности, - добавила чиновник. - Восстановление мировой экономики замедляется, наблюдаются существенные колебания на международных финансовых рынках. <...> Однако благоприятная основа для социально-экономического развития нашей страны в долгосрочной перспективе не изменится".

Согласно статистике, в 2020 году центральный банк КНР увеличил валютные резервы на 3,49%, до $3,21 трлн, а в 2021 - еще на 1%, до примерно $3,25 трлн. Удорожание валютной корзины Китая произошло на фоне растущих рисков, возникших из-за пандемии.