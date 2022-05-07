Чехия заполняет свои газохранилища быстрее обычного из-за санкций против РФ

Чехия в связи с вводимыми Западом антироссийскими санкциями заполняет свои подземные газохранилища значительно быстрее, чем в предыдущие годы. Об этом сообщило в субботу Чешское радио со ссылкой на представителя обслуживающей компании-оператора Симону Гладикову, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища сейчас заполняются быстрее, чем в предыдущие годы, - отметила Гладикова. - В настоящее время они заполнены на 37%".

Чешские власти ранее проинформировали, что к началу осенне-зимнего отопительного сезона подземные газохранилища страны должны быть наполнены газом не менее, чем на 80%.