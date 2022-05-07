Шведские "зеленые" хотят сохранить свободу от военных альянсов

Партия охраны окружающей среды Швеции выступает за сохранение внеблокового статуса страны, даже если соседняя Финляндия присоединится к НАТО. Об этом заявила лидер партии Мэрта Стеневи в субботу в интервью Шведскому радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы, конечно, внимательно следили за дебатами и точками зрения в Финляндии. Мы взвешиваем это в нашем анализе, но, как мне кажется, это не повлияет на нашу позицию в нашем отказе от НАТО", - отметила она.

По словам Стеневи, политика свободы от военных союзов позволяет Швеции "занимать собственную позицию в отношении той или иной ситуации".

"Если мы, напротив, станем полноценными членами [НАТО], у нас больше не будет этой возможности, и я считаю, что нам было бы важно оставаться громким голосом, выступающим за мир и демократию во всем мире", - сказала Стеневи.

Она также считает, что окончательное решение в отношении вступления Швеции в НАТО должно приниматься после осенних парламентских выборов, с тем чтобы у избирателей была возможность определиться со своей позицией по поводу членства их страны в Североатлантическом альянсе. При этом сами "зеленые" не выступают за проведение референдума по этому вопросу.

"Есть большая вероятность, что референдум сведется лишь к вопросу "да" или "нет". Мы считаем, что вместо этого нужно провести широкую дискуссию о будущем шведской политики безопасности и о том, как мы будем бороться за мир", - пояснила политик.