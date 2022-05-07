В Японии и Южной Корее заявили о возможном запуске КНДР баллистической ракеты

КНДР в субботу совершила очередной запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Японские сторожевые корабли призвали находящиеся в регионе суда, в случае обнаружения обломков ракеты, не приближаться к ним, а сразу связываться с властями. Как сообщил телеканал NHK, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море. По данным правительственного источника телеканала, вся дополнительная информация, связанная с очередным ракетным запуском Пхеньяна, уточняется.

Позднее министр обороны Японии Нобуо Киси подтвердил, что КНДР осуществила запуск одной баллистической ракеты с подводной лодки в сторону Японского моря. "Мы все еще анализируем информацию, но, по нашей оценке, Северная Корея осуществила запуск одной ракеты с подводной лодки. Примерная дальность ее полета составила около 600 км, а высота полета - порядка 50 км", - отметил он. Глава японского оборонного ведомства назвал очередной ракетный пуск Пхеньяна "совершенно недопустимым и нарушающим резолюции Совета безопасности ООН", а также подчеркнул, что КНДР через посольство в Пекине был направлен протест.

Киси в очередной раз отметил, что северокорейская ракетно-ядерная программа несет прямую угрозу безопасности региона и всего международного сообщества, пообещав продолжить тесное сотрудничество по этой проблеме с США и Южной Кореей. Глава японского оборонного ведомства также повторил озвученное ранее американской стороной мнение о том, что КНДР до конца текущего месяца может провести первое с 2017 года ядерное испытание. Министр обороны Японии предупредил, что его страна продолжит рассматривать все возможные варианты укрепления своей обороноспособности, включая возможность применения превентивных ударов по базам противника.