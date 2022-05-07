В Берлине предотвратили теракт против российских журналистов и их семей

В Берлине была предотвращена попытка вероятного теракта против российских журналистов и их семей, сообщила пресс-служба посольства России в Германии в Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

6 мая в окно одной из квартир дома, где проживали россияне, было разбито брошенной со стороны улицы бутылкой. Позднее в ходе осмотра дома был найден спрятанный в нише дома предмет, состоящий из большой канистры с жидкостью и примотанных к ней скотчем пластиковой бутылки и газового баллона с подведенными проводами. Жильцов дома эвакуировали, сотрудники германских правоохранительных органов оцепили комплекс и вызвали пожарную службу и саперов. Выяснилось, что неизвестный предмет предположительно был самодельным взрывным устройством, его деактивировали на месте. В результате операции никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Полиция Берлина ведет расследование произошедшего. Российским журналистам и их семьям предоставили возможность переезда в безопасное место.

В посольстве исключили связи произошедшего с "развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ", которых обвиняют в распространении дезинформации и пропаганды. Ранее в адрес российских журналистов и членов их семей поступали угрозы, а информация о месте их проживания размещалась в соцсетях.

Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ с требованием провести расследование инцидента и обеспечить безопасность и нормальные условия работы российских журналистов.