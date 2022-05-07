В 15 европейских странах выявили случаи гепатита неизвестного происхождения

Около 95 случаев гепатита неизвестного происхождения выявили в 15 странах Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В СМИ отмечают, что заболевание было обнаружено у детей в возрасте до 16 лет.

Наибольшее число случаев зарегистрировано в Италии и Испании - 35 и 22 соответственно. В Нидерландах и Дании специалисты выявили по шесть случаев, в Ирландии - менее пяти. Об обнаружении заболевания также заявили в Португалии, Румынии (по четыре случая), в Бельгии (три случая), в Австралии, Кипре, Франции и Норвегии (по два случая). Об одном заболевшем в стране сообщают ФРГ, Польша и Словения.

23 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала, что был зарегистрирован как минимум один летальный исход от острого гепатита неизвестного происхождения. В ВОЗ не уточнили, в какой стране умер ребенок.