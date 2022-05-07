Талибы ввели обязательное ношение хиджабов для женщин в Афганистане

Верховный лидер движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада объявил в субботу о введении обязательного ношения паранджи для женщин на улице и в общественных местах. Указ руководителя правящих в Афганистане талибов, как передало Agence France-Presse, был оглашен перед представителями средств массовой информации в Кабуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Женщины, которые не слишком молоды и не слишком стары, должны закрывать лицо перед любым мужчиной, не членом семьи", - отмечается в документе. В нем подчеркивается, что паранджа является "традиционной одеждой мусульманок и вызывает к ним уважение".

С момента своего прихода к власти в августе прошлого года талибы выпустили несколько рекомендаций о том, как женщинам следует одеваться. Ранее они требовали, чтобы работающие в учреждениях афганки обязательно носили хиджаб - платок, покрывающий голову, но оставляющий открытым полностью или частично лицо. Паранджа (в афганском варианте - бурка) полностью покрывает тело с головы до пят плотной тканью, а лицо закрывает волосяной сеткой чачван.

В период своего первого нахождения у власти в 1996-2001 годы движение "Талибан" сразу ввело обязательное ношение паранджи. Женщинам запрещалось работать по найму, выходить на улицу без сопровождения родственников-мужчин, разговаривать в общественных местах. За одежду с открытым лицом они подвергались телесным наказаниям. Девочкам разрешалось учиться в школе только до восьми лет.

В указе Ахундзады говорится, что афганкам "предпочтительно оставаться дома, если у них нет какого-либо важного дела на улице". В нем перечисляются также наказания для мужчины - главы семьи, который не принуждает свою супругу к ношению паранджи.