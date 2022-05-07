В Пекине продолжили закрывать станции метро из-за COVID-19

Власти Пекина в попытках сдержать распространение COVID-19 в субботу приступили к новому этапу масштабного тестирования на вирус, а также продолжили закрывать станции метрополитена, сообщило издание The Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

На данный момент закрыты более 60 станций метро - более 15% от сети метрополитена. Также власти отменили ряд автобусных рейсов, запретили принимать пищу в помещениях ресторанов в некоторых районах города.

В субботу стартовал первый из трех раундов тестирования в пекинском районе Чаоян, где находятся офисы компаний и иностранные посольства. Часть коммерческих организаций, не предоставляющих услуги первой необходимости, закрыты здесь вплоть до дальнейшего уведомления. Власти также предписали жителям и других районов города сдавать анализы на вирус, если в местах их проживания выявят COVID-19.

Накануне в Пекине диагностировали 45 новых случаев COVID-19, сопровождающихся симптомами, и восемь бессимптомных. Днем ранее выявили соответственно 55 и 17 случаев.