У двух человек в Британии нашли оспу обезьян

У двух человек в Великобритании нашли редкое инфекционное заболевание - оспу обезьян. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первый пациент был выявлен в Корнуолле, в настоящий момент он проходит лечение в Лондоне. Второй инфицированный госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.