Эпикфейлы Алена Симоняна: мать плюёт на протестующих, журналистка "Мисиписи" разъярила соцсети

Спикера парламента Армении Алена Симоняна преследуют откровенные медиапровалы, передаёт Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Так, сначала в сети появилось скандальное видео с его матерью Мариной Ованисян. На кадрах видно, как женщина ведёт себя неподобающе: плюётся, показывает средний палец и различные оскорбительные жесты проходящим под её балконом протестующим.

Позже Симонян решил отреагировать, заявив, что его мать ответила на оскорбления, прозвучавшие из рядов протестующих. Однако на видео видна только реакция женщины, вышедшей на балкон во время шествия. Если правоохранительные органы удостоят этот эпизод внимания, то матери спикера парламента Армении грозит уголовная ответственность по статье об оскорблении должностных лиц.

Чтобы как-то увести тему в другую сторону, Ален вытащил из своего кармана журналистку Нане Арзуманян, работающую на принадлежащем Симоняну сайте "araratnews", которая в эфире три раза отчётливо назвала штат Миссисипи "Мисиписей". В Сети высмеяли казус журналистки.

Примечательно, что Нане Арзуманян - печально известная личность в журналистских кругах Армении. Если раньше она работала на оппозиционном ресурсе, то потом была поймана на шпионаже и вышвырнута на улицу, где и была подобрана Аленом Симоняном.

Ранее, Арзуманян попала в скандал после того как сняла и опубликовала видео, в котором мать погибшего солдата в "Ераблуре" (военное кладбище, расположенное в предместьях Еревана - ред) подходит к экс-президенту Роберту Кочаряну и требует покинуть территорию. Противники армянских властей назвали этот эпизод "инсценировкой" журналистки.

Но замылить эпикфейлы Алену так и не удалось. Соцсети продолжают высказывать возмущение в адрес матери спикера парламента Армении и угорать над провалом журналистки Арзуманян.

Симонян оказывается далеко не в первый раз "в центре внимания" армянской прессы. В конце марта политик одной из беднейших стран региона отправился на остров Бали. "Спасибо, господин Симонян, теперь мы поняли, почему ваша команда против повышения пенсий. Хорошего отдыха. Будем работать для вас дальше", - иронично подметил один из пользователей сети.