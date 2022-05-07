Украина получит $1,5 млрд от Всемирного банка

Кабинет Министров принял решение об образовании делегации от Украины для участия в переговорах с представителями Международного банка реконструкции и развития по заключению Соглашения о финансировании Проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

"В апреле Всемирный банк предоставил предложение Правительству Украины для старта подготовки нового инвестиционного проекта по безотлагательной поддержке предоставления государственных услуг в Украине. В рамках этого Проекта при поддержке Международного банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития Украина получит займ в размере 1,492 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.