Глава Минобороны Турции обвинил Грецию в провокациях

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в субботу вновь обвинил Грецию в нарушении международных правовых норм в Эгейском и Средиземном морях и в кипрском вопросе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В своей деятельности мы являемся сторонниками международного права и диалога. Мы хотим разрешения всех имеющихся проблем мирным путем. Несмотря на это, Греция провокационными действиями и заявлениями продолжает экспансионистскую и агрессивную политику. Однако мы не позволим изменить сложившиеся реалии, всем должно быть ясно, что мы до конца будем защищать свои права и не допустим их попрания", - приводит Минобороны заявление Акара.

В качестве примера министр привел "бесчеловечные действия" Греции в отношении мигрантов и решение Афин аннулировать приглашение Турции к участию в учениях НАТО Tiger Meet.

Маневры должны пройти в Греции с 9 по 20 мая. От Турции в них планировалось участие истребителей F-16. Главный штаб авиации Греции отозвал приглашение Анкаре под предлогом "постоянных нарушений греческого воздушного пространства со стороны турецких ВВС".