https://news.day.az/world/1460093.html Стрельба в Торонто - погиб мужчина
Стрельба в Торонто - погиб мужчина
Один человек погиб, один получил ранения в результате стрельбы в канадском Торонто. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал CTV News.
Инцидент произошел в субботу рано утром на одной из парковок в восточной части мегаполиса. Прибывшие на сигнал о стрельбе полицейские обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями, один из них умер в больнице, жизнь второго в безопасности.
По данным полиции, они разыскивают одного подозреваемого, который после словесной перепалки открыл стрельбу по двум мужчинам. Сейчас стражи порядка изучают камеры видеонаблюдения и устанавливают возможных свидетелей преступления.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре