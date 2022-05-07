Стрельба в Торонто

Один человек погиб, один получил ранения в результате стрельбы в канадском Торонто. Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал CTV News.

Инцидент произошел в субботу рано утром на одной из парковок в восточной части мегаполиса. Прибывшие на сигнал о стрельбе полицейские обнаружили двух пострадавших с огнестрельными ранениями, один из них умер в больнице, жизнь второго в безопасности.

По данным полиции, они разыскивают одного подозреваемого, который после словесной перепалки открыл стрельбу по двум мужчинам. Сейчас стражи порядка изучают камеры видеонаблюдения и устанавливают возможных свидетелей преступления.