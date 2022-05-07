Граждан Великобритании и Беларуси задержали на Байконуре
На Байконуре задержали двух иностранцев.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом 7 мая заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, были задержаны гражданин Великобритании Рич и жительница Белоруссии Зелупа. Их поймали около стартовой площадки 112 у комплекса "Буран".
"В 18:10 мск с космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Беларуси Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур", - написал Рогозин.
Задержанных увезли в местное УВД. Причина их нахождения на стартовой площадке пока не известна.
"Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий", - добавил он.
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