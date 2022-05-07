Граждан Великобритании и Беларуси задержали на Байконуре

На Байконуре задержали двух иностранцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом 7 мая заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, были задержаны гражданин Великобритании Рич и жительница Белоруссии Зелупа. Их поймали около стартовой площадки 112 у комплекса "Буран".

"В 18:10 мск с космического центра "Южный" (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс "Буран") гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Беларуси Зелупы Алины. Оба находятся в УВД г. Байконур", - написал Рогозин.

Задержанных увезли в местное УВД. Причина их нахождения на стартовой площадке пока не известна.

"Устанавливаются отношения, которые скрепляли Бенджамина и Зелупу в организации противоправных действий", - добавил он.