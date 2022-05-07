Сторонники единой Ирландии победили на выборах в парламент Северной Ирландии

Национал-республиканская партия "Шинн фейн", выступающая за выход Северной Ирландии из состава Соединенного Королевства и объединение с Ирландией, впервые в истории победила на выборах в Ассамблею - региональный парламент. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные в субботу итоги голосования, состоявшегося 5 апреля.

На данный момент распределены 88 из 90 мандатов, однако "Шинн фейн", уже гарантировав себе 27 мест в законодательном органе, стала недосягаемой для остальных: ее главному конкуренту - Демократической юнионистской партии (ДЮП), ранее обладавшей большинством мест, - удалось провести в Ассамблею 24 депутата. Выборы состоялись по системе дополнительного голоса, когда избиратель отмечает в бюллетене нескольких кандидатов в порядке предпочтения. Всего "Шинн фейн" набрала 29% голосов в качестве первого выбора, ДЮП - 21,3%. Таким образом, пост первого министра Северной Ирландии отойдет к представителю националистов Мишель О'Нил, которая ранее была заместителем главы региона.

Третьей по числу полученных голосов политической силой в Ольстере стала центристская партия "Альянс", которая, продемонстрировав наибольший прирост в числе голосов, в Ассамблее будет представлена 17 депутатами - минимум на девять больше, чем в прошлом созыве. В свою очередь Ольстерская юнионистская партия пока получила девять мест, а Социал-демократическая и лейбористская партия - семь мест: обе партии, как и "Альянс", ранее входили в правительственную коалицию. Также в региональный парламент пробились партия "Традиционный юнионистский голос" (одно кресло), партия "Люди важнее прибыли" и двое беспартийных кандидатов.

В общей сложности в рамках выборов в Ассамблею территория Северной Ирландии была разбита на 18 избирательных округов, каждый из которых в парламенте представлен пятью депутатами. Явка при голосовании составила 63%, что на 1% ниже, чем в 2017 году. ДЮП удерживала пост первого министра с 2007 года.