Президент Болгарии предупредил о конце Европы

Затягивание украинского кризиса приведет Европу к тяжелым экономическим последствиям. Как передает Day.Az, слова президента Болгарии Румена Радева приводит N-TV.

"Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении", - сказал глава государства.

Радев раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его "опасным шагом" к вовлечению Болгарии в конфликт, указав на риски подобной поддержки.

