https://news.day.az/world/1460106.html Президент Болгарии предупредил о конце Европы
Радев раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его "опасным шагом" к вовлечению Болгарии в конфликт, указав на риски подобной поддержки.
Президент Болгарии предупредил о конце Европы
Затягивание украинского кризиса приведет Европу к тяжелым экономическим последствиям. Как передает Day.Az, слова президента Болгарии Румена Радева приводит N-TV.
"Это будет означать экономическое самоуничтожение Европы. И мы движемся в этом направлении", - сказал глава государства.
Радев раскритиковал болгарский парламент за недавнее решение отправить военно-техническую помощь Украине. Президент назвал его "опасным шагом" к вовлечению Болгарии в конфликт, указав на риски подобной поддержки.
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