https://news.day.az/world/1460109.html Свыше 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
Свыше 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 11 человек.
Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.
Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 102 242 теста, положительным на наличие вируса оказались результаты 1 661 теста.
За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 1 843 человека.
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