Свыше 1,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 11 человек.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведены 102 242 теста, положительным на наличие вируса оказались результаты 1 661 теста.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 1 843 человека.