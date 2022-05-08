Эстонские евродепутаты устроили скандал у входа в ночной клуб в Страсбурге, в конфликт пришлось вмешаться полиции. Об этом пишет Postimees со ссылкой на французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ссора началась рано утром в четверг, 5 мая, между депутатами Европарламента от Эстонии Рихо Террасом и Яаком Мадисоном и охранником ночного клуба в Страсбурге. Он попросил группу людей, в том числе Терраса и Мадисона, оставить верхнюю одежду в гардеробе и заплатить за это. Один из эстонцев, чья личность не раскрыта, якобы высказал расистские заявления в адрес охранника.

Сотрудники ночного клуба вызвали полицию. Эстонцы подчеркивали, что обладают депутатской неприкосновенностью. Охранник и сотрудник полиции подали жалобу, по результатам которой было возбуждено уголовное дело.

Как заявил Террас порталу эстонского телерадиовещания ERR, никаких расистских высказываний в ходе инцидента не звучало, и он сам вызвал полицию, которая чрезмерно отреагировала на этот инцидент. Он выразил сожаление из-за того, что "вся ситуация обросла утверждениями, оценками и толкованием, которых просто не было".