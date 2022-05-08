Когда в России начнутся испытания вакцины "Конвасэл" на лицах старше 60 лет?

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России рассматривает возможность проведения испытаний вакцины от коронавируса на лицах старше 60 лет в 2022 году. Об этом сообщила руководитель агентства Вероника Скворцова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая опыт проведения подобных исследований, успешные результаты доклинических и клинических исследований, ФМБА России рассматривает возможность клинического исследования вакцины "Конвасэл" у лиц старше 60 лет в 2022 году", - сказала она.

Вакцина от коронавируса "Конвасэл" разработана Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА России и зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл. Ранее Скворцова сообщала, что вакцина не вызывает аллергию и хорошо переносится человеком.