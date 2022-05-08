Беспорядки в столице Чили

В столице Чили - столкновения манифестантов с полицией. Участники демонстрации вышли на улицу с требованием к властям найти виновных в стрельбе на первомайской демонстрации. Огнестрельные ранения неделю назад получили три журналиста; одна из них остаётся в больнице в критическом состоянии. Правоохранительные органы задержали уже троих подозреваемых, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.