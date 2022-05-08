https://news.day.az/world/1460120.html Беспорядки в столице Чили - ВИДЕО
Беспорядки в столице Чили - ВИДЕО
В столице Чили - столкновения манифестантов с полицией. Участники демонстрации вышли на улицу с требованием к властям найти виновных в стрельбе на первомайской демонстрации. Огнестрельные ранения неделю назад получили три журналиста; одна из них остаётся в больнице в критическом состоянии. Правоохранительные органы задержали уже троих подозреваемых, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
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