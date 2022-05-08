Китайским детям запретили смотреть трансляции блогеров по ночам

Власти Китая запретили подросткам младше 16 лет смотреть трансляции блогеров после 22:00 и отправлять им виртуальные подарки на стримминговых площадках. Соответствующее ограничение ввело в субботу, 7 мая, Государственное управления радио и телевидения Китая, пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По оценке регулятора, работа платформ, на которых проводятся стримы, привела к тому, что физическому и психическому здоровью несовершеннолетних был нанесен серьезный ущерб.

Согласно новым правилам, онлайн-платформы для прямой трансляции должны запретить детям отправлять донаты во время стримов. Кроме того, несовершеннолетние пользователи больше не смогут смотреть стримы в ночное время.