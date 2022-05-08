Талибы вновь запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом

Захватившие власть в Афганистане талибы запретили афганским женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом, сообщает телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Указ об этом подписал верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада. В его указе отмечается необходимость ношения женщинами бурки - традиционного для среднеазиатского и южноазиатского региона женского платья с закрытым лицом.

По мнению талибских богословов, ношение бурки "является традиционным и уважительным". При этом за ношение женщиной бурки будет отвечать ее ближайший мужской родственник - отец, супруг или иной родственник мужчина, если женщина осталась без отца и не замужняя.

На данный момент, наиболее распространенной практикой среди афганских женщин является ношение головного платка, который оставляет лицо женщины открытым.