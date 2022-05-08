https://news.day.az/world/1460138.html Кадры спасения мигрантов у берегов Италии - ВИДЕО
Кадры спасения мигрантов у берегов Италии - ВИДЕО
Береговая охрана Италии спасла более 100 мигрантов с судна, которое село на мель у южного побережья страны, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
ЧП произошло в пятницу. По меньшей мере два человека погибли. Их тела найдены.
Один из выживших держался за металлическую опору мачты, выступающую из воды. Водолазы долго уговаривали его спрыгнуть. Затем мужчину благополучно доставили на берег Калабрии. Операцию по его спасению запечатлели на видео.
Как сообщили итальянские СМИ, всего на судне находились 108 человек. Большинство из пассажиров - выходцы из Афганистана.
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