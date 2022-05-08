Власти Шанхая ослабили карантин в некоторых районах города

Власти Шанхая, которые уже больше месяца принимают жесткие меры для борьбы с распространением COVID-19, постепенно начали ослаблять карантин в некоторых районах, в основном на окраине города. Однако бессрочный локдаун мегаполиса все еще продолжается. Последние официальные статистические данные, проанализированные корреспондентом ТАСС, свидетельствуют о том, что большая часть жителей Шанхая все еще не может покинуть территорию своих компаундов. Они остаются на карантине, передает Day.Az.

Нормальная жизнь в городе фактически парализована с середины марта, когда началось массовое закрытие жилых комплексов для тестирования населения на коронавирус. К концу марта почти все жители прошли тесты и побывали на карантине от нескольких дней до одной недели. В тех жилых комплексах, где были выявлены случаи COVID-19, жители остались на домашнем карантине, в режим которого с 28 марта была полностью переведена восточная часть мегаполиса, а с 1 апреля - и все остальные районы города с населением порядка 25 млн человек.

Никто не мог предположить, что все население крупнейшего китайского города и одного из важнейших торгово-экономических и финансовых центров страны поместят на бессрочный карантин, а также закроют все магазины, включая продуктовые, а электронные торговые площадки окажутся бесполезными из-за нарушенных цепочек поставок и сложностей с доставкой, которая в первые несколько недель карантина фактически не работала.