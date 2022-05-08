Боевики "ИГ" атаковали военных Таджикистана

Боевики "Исламского государства" атаковали военных Таджикистана, выпустив семь реактивных снарядов в направлении расположения вооруженных сил. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических и экстремистских групп в интернете, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инцидент произошел возле города Куляб. Пусковая установка была смонтирована на машине. Атака произошла в Фархорском районе Хатлонской области.

В пограничной службе страны сообщили, что четыре снаряда упали в реку Амударья, еще три - в лес поблизости. По словам источника в погранслужбе, военнослужащие республики и местные жители не пострадали.