В Сербии предрекли уничтожение доллара

Обозреватель сербской газеты "Печат" Боян Димитриевич предрек уничтожение доллара как мировой резервной валюты, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его мнению, переход на рублевые расчеты при оплате газа из России может существенно изменить основанную на "нефтедолларе" мировую финансовую систему. Он заявил, что решение президента России Владимира Путина об оплате газа рублями является "цунами, громом среди ясного неба и троянским конем". Журналист считает, что эта мера лишила введенные в отношении Москвы санкции смысла.

Димитриевич отметил, что российская сторона смогла вернуть на свою территорию золотые резервы в размере 1400 тонн. Также власти повысили процентные ставки и предоставили налоговые льготы на возвращение капиталов в Россию, сказал он. По мнению обозревателя, цель упомянутых мер заключается в том, чтобы добиться финансовой стабильности и предотвратить коллапс российской валюты.

Журналист подчеркнул, что данные меры сработали. Он отметил, что рубль восстановился по отношению к доллару, а котировки ценных бумаг пошли вверх. Димитриевич сообщил, что таким образом удалось сохранить монетарную и финансовую стабильность, а также остановить инфляцию.

Обозреватель добавил, что переход на рублевые расчеты укрепил рубль, смог защитить Россию от санкций и "стал предвестником серьезных изменений в мировой финансовой системе".

Автор статьи также отметил, что в течение последних 30 лет доллар начал терять доверие и его доля в мировых резервах сократилась с 80 процентов до 60. Он объясняет это чрезмерным печатанием денег, высоким торговым дефицитом Соединенных Штатов, растущим госдолгом, торговыми войнами с КНР и "увлечением" санкций.