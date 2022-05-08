Швейцарская компания подала в суд на Meta из-за схожести логотипов

Швейцарская некоммерческая блокчейн-компания Dfinity подала иск против Meta за нарушение прав на товарные знаки, сообщает портал Fast Company. Компания требует запретить Meta использовать логотип, чтобы пользователи не ассоциировали Dfinity с "грязной историей" компании Цукерберга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Профессор Школы права им. Франклина Пирса Университета Нью-Гемпшира Александра Робертс в беседе с ресурсом заявила, что не исключает победу Dfinity в этом деле.

По словам доцента Юридического колледжа Университета Оклахомы Джона Ли, ключевой проблемой этого случая является то, что логотипы двух компаний представлены в виде распространенной фигуры - символа бесконечности. Так, два логотипа могут быть похожи по форме и дизайну, но при этом могут являться стилизованными версиями повседневного символа.