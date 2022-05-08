Пьяный водитель сбил двух подростков на переходе

Севший за руль в изрядном подпитии житель Пермского края сбил двух подростков на переходе в Березниках, а затем протаранил машину.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, младший из братьев погиб на месте аварии.

Страшное ДТП произошло около 11:30 (10:30 по Баку) 8 мая улице Мира. На записи с камеры регистратора видно, как "Лада Калина" выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и едва не снесла двоих мужчин. Спустя пару секунд набравшая скорость машина врезалась в переходивших дорогу подростков, а затем протаранила Toyota Camry и повисла на урне.

Одиннадцатилетний мальчик к моменту прибытия кареты скорой помощи был мертв, его 18-летнего брата доставили в больницу с тяжелыми травмами. Там же оказался и виновник аварии, который был сильно пьян.

"Он нам попался навстречу, вылетал на скорости, еле в поворот зашёл", - описала местная жительница лихачества подозреваемого.