https://news.day.az/world/1460185.html Поезд протаранил автомобиль: водитель погибла, пассажиры чудом выжили - ФОТО - ВИДЕО
Поезд протаранил автомобиль: водитель погибла, пассажиры чудом выжили - ФОТО - ВИДЕО
Девушка за рулем каршерингового автомобиля погибла в столкновении с электричкой на северо-востоке Подмосковья.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, авария произошла поздним вечером у станции Ивантеевка. Восемнадцатилетний водитель попыталась проскочить железнодорожный переезд, невзирая на запрещающий сигнал светофора, но в этот момент машину протаранил следовавший во Фрязино состав и протащил несколько десятков метров.
К моменту прибытия врачей девушка была мертва, трех ее попутчиков доставили в больницу после того, как с трудом достали из салона.
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