Поезд протаранил автомобиль: водитель погибла, пассажиры чудом выжили

Девушка за рулем каршерингового автомобиля погибла в столкновении с электричкой на северо-востоке Подмосковья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, авария произошла поздним вечером у станции Ивантеевка. Восемнадцатилетний водитель попыталась проскочить железнодорожный переезд, невзирая на запрещающий сигнал светофора, но в этот момент машину протаранил следовавший во Фрязино состав и протащил несколько десятков метров.

К моменту прибытия врачей девушка была мертва, трех ее попутчиков доставили в больницу после того, как с трудом достали из салона.