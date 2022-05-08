Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от королевских титулов

Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о том, чтобы избавиться от королевских титулов после неудачного турне по Карибским островам. Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на собственный источник из королевского окружения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стало известно о намерении герцогов Кембриджских модернизировать британскую монархию. Инсайдеры сообщают, что после посещения Белиза, Ямайки и Багам и ряда протестов со стороны местных жителей, королевские особы рассматривают возможность отказа от официальных титулов.

Утверждается, что супруги хотят, чтобы к ним обращались по именам. Кроме того, они планируют отменить традиционные приветственные поклоны и реверансы. Пара также выступает против металлических ограждений между ними и публикой во время официальных мероприятий. "Они хотят быть ближе к людям, соблюдать меньше скучных формальностей и отказаться от многих традиций", - заявляет источник.