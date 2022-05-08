Трюдо совершил визит в Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Ирпень Киевской области Украины.

Как передает Day.Az со ссылкой на Укринформ, об этом городской председатель Ирпеня Александр Маркушин сообщил в Фейсбуке.

"Только что имел честь говорить с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень <...>", - заявил Маркушин.

Он поблагодарил Трюдо за поддержку, которую Канада оказывает Украине. Маркушин также отметил, что верит в дальнейшее сотрудничество стран в вопросе восстановления украинских городов.

"Надеюсь на поддержку г-на Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде относительно восстановления объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - добавил Маркушин.