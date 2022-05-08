В Красноярском крае от пожаров материально пострадали более 1,2 тыс. человек

Масштабные пожары в Красноярском крае нанесли материальный ущерб более 1,2 тыс. человек.

Об этом заявил губернатор Александр Усс на совещании в Красноярске с участием главы Минприроды России Александра Козлова и врио главы МЧС Александра Чуприяна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Всего уничтожено 518 жилых домов и 309 строений. По нашим оценкам, пострадали [материально], предварительно, более 1,2 тыс.человек. Пять погибли, 19 причинен вред здоровью, в т. ч. и шести спасателям. <...> Заявления на получение социальных выплат собраны уже у более чем у 700 человек", - сказал Усс.

Губернатор добавил, что от региона пострадавшие получат от 10 до 50 тыс. рублей в зависимости от понесенного ущерба. "Что касается восстановления жилья, то мы это берем на себя через разные механизмы, - сказал Усс. - Если будет возможность поддержать в этой части со стороны федерального центра, то это будет в дополнение [к нашей поддержке]".

7 мая в Красноярском крае из-за неосторожного обращения с огнем и замыканий, вызванных аномальным ветром, пострадали 60 населенных пунктов и два садоводческих товарищества. Огнем уничтожены 827 строений, в том числе 518 жилых домов, фельдшерско-акушерский пункт и детский сад