Cилы ПВО сбили три украинских беспилотника и один Су-25

Российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника и смолет Су-25 воздушных сил Украины, сообщил в воскресенье журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожен один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". В районе населенного пункта Погоновка Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Конашенков добавил, что еще два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над населенными пунктами Мандрыкино и Переможное.