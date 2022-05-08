Минфин США внес в санкционный список 33 граждан России и 22 компании

Министерство финансов США внесло в свои санкционные списки еще 33 физических лица и 22 компании из России, а также целый ряд судов под флагом РФ.

Соответствующее уведомление было размещено в воскресенье на сайте американского ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В списке значатся в том числе Московский индустриальный банк и его дочерние структуры, а также Первый канал, "Россия-1" и НТВ, о введении рестрикций в отношении которых ранее объявил Белый дом. Также под рестрикции попали в том числе судоходные компании "Северное морское пароходство" и "Трансморфлот" и принадлежащие им суда.

Часть внесенных в список физических лиц, согласно документам, попала туда за связь с находящимся под американскими санкциями "Сбербанком".