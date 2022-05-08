В Турции заключено около 1 млн сделок купли-продажи недвижимости

- с начала года

В Турции в январе-апреле текущего года заключено 995 595 сделок купли-продажи недвижимости.

Как передает Day.Az, такие данные агентство "Анадолу" приводит со ссылкой на Главное управление земельного регистра и кадастра Министерства охраны окружающей среды и урбанизации Турции.

Сумма налога на продажу недвижимости за указанный период составила 10 млрд 475 млн 887 ты. лир.

В апреле в Турции было заключено 287 072, в марте - 291 739 сделки купли-продажи недвижимости, спад составил 1,5 процента.

Сумма налога на продажу недвижимости в апреле составила 3 514 110 675,13 лиры.

В январе-апреле в Турции было продано 442 375 единиц жилья, 168 925 земельных участков, 264 746 посевных участков, 47 704 офиса.

Больше всего сделок купли-продажи объектов недвижимости было оформлено в Стамбуле - 134 764 единицы.

Далее следуют Анкара - 68 417, Измир - 56 796, Анталья - 41 771, Бурса - 38 253 и Конья - 28 514.