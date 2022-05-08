https://news.day.az/world/1460230.html Лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ
Лидеры стран G7 подтвердили планы поэтапного отказа от нефти из РФ
Лидеры стран G7 в воскресенье заявили о приверженности поэтапно отказаться от импорта российской нефти.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщил Белый дом.
"Сегодня G7 выразили приверженность поэтапному отказу от импорта российской нефти или вообще - его запрету", - говорится в заявлении Белого дома.
В документе подчеркивается, что эти страны договорились совместно работать над обеспечением стабильного энергоснабжения в мире, в то же время активизируя усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива.
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