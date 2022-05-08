Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался при странных обстоятельствах

СМИ сообщили о смерти бывшего топ-менеджера "Лукойла", миллиардера Александра Субботина.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, отмечается, что Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами в Мытищах.

Утверждается, что Субботин лечил похмелье у шамана Магуа и его жены, которые использовали в лечении даже ядовитых жаб: делали надрез на коже, капали туда яд жабы, после чего пациента тошнило и он приходил в себя.

В разгар сеанса Субботину стало плохо - схватило сердце. Шаман не стал звонить в скорую, а напоил пациента сердечными каплями и уложил спать в подвал. Вскоре бизнесмен скончался. Тут уж супружеской чете пришло вызвать скорую, а заодно и полицию. Загадочным делом уже занимаются следственные органы. Официальной информации пока нет.

Александр Субботин в прошлом - член правления ООО "Торговый дом "Лукойл". Ныне одну из руководящих позиций в корпорации занимает его старший брат Валерий Субботин.