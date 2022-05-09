Минск и Москва завершили подготовку проекта договора об объединенном рынке электроэнергии

Министерства энергетики Белоруссии и России завершили подготовку проекта межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электроэнергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом министр энергетики республики Виктор Каранкевич сообщил в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Подготовлен проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии. Он уже имеет законченный вид и будет направлен на проведение внутригосударственных процедур", - сказал Каранкевич.

По его словам, договором будут закреплены правовые основы формирования и функционирования объединенного рынка электроэнергии Союзного государства, определены полномочия органов государственного управления и инфраструктурных организаций двух стран, а также субъектный состав рынка. На завершающем этапе находится подготовка проекта правил функционирования объединенного рынка электроэнергии.

Как информировал Каранкевич, формирование такого рынка будет проходить в три этапа. Планируется, что с 1 января 2024 года торговля электроэнергией на общем рынке будет вестись через уполномоченных субъектов хозяйствования - по одному с каждой стороны. С 2025 года работа объединенного рынка электроэнергии Союзного государства будет синхронизирована с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. "С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция, которая предполагает расширение субъектного состава рынка", - сказал министр.