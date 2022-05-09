Финляндия заявила о готовности к последствиям вступления в НАТО

Финский министр государственной собственности и отношений с Евросоюзом (ЕС) Тютти Туппурайнен в интервью газете Le Monde заявила, что страна понимает, что ее вступление в НАТО может привести к определенным последствиям, однако Хельсинки будут к этому готовы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично", - рассказала министр.

Она отметила, что страна вправе сделать собственный выбор, подчеркнув, что если будет принято решение подать заявку на вступление в альянс, то Финляндия "сделает это не против кого-либо".