В ООН обеспокоены новым решением талибов касательно женщин Афганистана

В Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) выразили глубокую обеспокоенность по поводу заявления представителей движения "Талибан" о том, что все женщины должны выходить на улицу с закрытым лицом и покидать дома только в случае необходимости, и что нарушение этого распоряжения повлечет за собой наказание родственников мужского пола, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу

Полученная МООНСА информация свидетельствует о том, что это - официальное распоряжение, а не рекомендация, что подразумевает его строгое соблюдение, сообщает пресс-служба ООН.

Как отметили в Миссии, такое распоряжение противоречит многочисленным обещаниям талибов уважать и защищать права человека всех афганцев, включая женщин и девочек. Такие обещания представители движения "Талибан" давали международному сообществу в ходе дискуссий и переговоров в течение последнего десятилетия. После захвата власти в августе 2021 года талибы подтвердили эти заверения, обещая, что женщинам будут предоставлены равные права в сфере труда, образования и в обществе в целом.

Шесть недель назад руководство талибов приняли решение отложить возвращение афганских старшеклассниц в школы. Этот шаг осудили на международном и региональном уровнях. В субботу же распоряжение талибов может еще больше осложнить их взаимодействие с международным сообществом.

МООНСА немедленно запросит встречи с представителями движения "Талибан", чтобы получить разъяснения по поводу статуса этого распоряжения. Руководство Миссии также проведет консультации с членами международного сообщества относительно последствий такого решения.