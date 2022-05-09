Великобритания ввела повышенные пошлины на платину и палладий из РФ

Власти Великобритании приняли решении ввести повышенные пошлины на платину и палладий из России.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает британское правительство.

"Новые пошлины на импорт коснутся товаров стоимостью в 1,4 млрд фунтов стерлингов. Речь идет, в частности, о палладии и платине", - отмечает оно в пресс-релизе.

В Лондоне предполагают, что такие меры снизят возможности РФ по финансированию вооруженных сил.

Кроме того, правительство Великобритании сообщает и о планах запретить экспорт ряда товаров в Россию.

"Планируемый запрет на экспорт товаров на 250 млн фунтов коснется секторов российской экономики, которые в наибольшей степени зависят от поставок из Великобритании. Меры нацелены на такие ключевые товары как химикаты, пластмасса, резина, производственное оборудование", - говорится в документе.