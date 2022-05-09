Китай провел военные учения

Вооруженные силы Китая провели военные учения в акватории к востоку и юго-западу от побережья острова Тайвань.

Об этом сообщило в понедельник командование Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется на его странице в социальной сети WeChat, маневры прошли с участием военно-морских и военно-воздушных сил. В ходе учений были задействованы ракеты с обычной боевой частью.

"Цель учений - проверить и повысить боеготовность разных видов войск при проведении общевойсковых операций", - говорится в опубликованном сообщении.