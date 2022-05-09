В США анонимный спонсор оплатил $300 тысяч долгов выпускников колледжа

Студентам, окончившим колледж Wiley в Восточном Техасе, на церемонии вручения дипломов сказали, что анонимный пожертвователь выплатил их остаток по кредитам за обучение. Об этом сообщает ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Предполагаемая общая сумма задолженности перед колледжем выпускниками 2022 года составляет около $300 000. Всего на выпускном присутствовали около 100 студентов. Долг скольких из них оплатил анонимный спонсор, не уточняется.

Wiley - частный колледж, где со времен его основания обучались темнокожие американцы. Колледж сыграл важную роль в Движении за гражданские права в Техасе.