В Германии сообщили о возможном кризисе продуктов

Продовольственные ассоциации Германии обеспокоены ростом цен на сырье и повышающимися вслед за этим ценами на продукты питания на фоне кризиса в Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом говорится в сюжете телепрограммы Tagesschau. Они призывают министра продовольствия и сельского хозяйства Джема Оздемира принять меры.

Так, например, рост цен на молочные продукты может составить 20%, а на хлебобулочные изделия - 30%, предупредили отраслевые ассоциации.

По словам управляющего директора Ассоциации молочной промышленности Бьорна Бергерманна, повышение цен на молочные продукты в рознице может произойти в ближайшие недели и месяцы.

Глава Федеральной ассоциации пищевой промышленности Кристиан фон Беттихер заявлял, что "в какой-то момент вопрос будет уже не в том, сколько сырья для наших продуктов имеется на мировом рынке, а в том, сможем ли мы его вообще получить", пишет Bild.