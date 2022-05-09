https://news.day.az/world/1460257.html Граждане Турции похищены в Гаити
Граждане Турции похищены в Гаити
Члены преступной группировки похитили восьмерых граждан Турции в пригороде столицы Гаити.
Об сообщил новостной портал "Haiti-24", передает Day.Az.
Граждане Турции ехали на автобусе из Доминиканской Республики в районе коммуны Круа-де-Буке. Эта территория является одним из основных зон действия банд.
После похищения власти Гаити уже связались с Анкарой.
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