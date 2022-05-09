На Филиппинах проходят выборы президента

На Филиппинах проходят 9 мая всеобщие выборы. Телеканал PTV сообщает о высокой явке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избирательные участки открылись в 6 часов утра (2:00 по бакинскому времени) и закроются в 19:00 (15:00 по бакинскому времени).

65,7 млн филиппинцев выбирают не только главу государства, но и новых вице-президента, сенаторов, конгрессменов и тысячи других управленцев.

На пост президента республики претендуют 10 кандидатов.

Два основных претендента на пост - сын покойного диктатора Фердинанда Маркоса Фердинанд Маркос и вице-президент страны Лени Робредо.