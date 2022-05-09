Избран новый глава администрации Гонконга

Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли, бывший секретарь по вопросам безопасности. Ли был единственным кандидатом и получил 1416 из полутора тысяч голосов коллегии выборщиков. Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, он известен своей лояльностью властям КНР и тесными связями с Пекином. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель откликнулся на его избрание в своём твиттере:

"Выборы главы исполнительной власти нарушают демократические принципы и политический плюрализм в Гонконге. Процесс отбора стал ещё одним шагом в демонтаже принципа "одна страна, две системы". Власти Китая и Гонконга должны соблюдать свои национальные и международные обязательства".

Ли руководил подавлением массовых протестов в Гонконге, вспыхнувших три года назад. Одной из своих первоочередных задач на новом посту он называет решение многочисленных социальных проблем, а также углубление экономической интеграции с материковым Китаем. Джон Ли вступит в должность 1 июля.