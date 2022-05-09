Губернатор Нью-Йорка заразилась коронавирусом
Губернатору Нью-Йорка Кэти Хокул диагностировали коронавирус. Об этом она сообщила в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как заявила политик, она получила положительный результат теста на COVID-19.
Также она указала, что переносит заболевание без симптомов, так как прошла вакцинацию против коронавирусной инфекции.
Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), исполняющее роль медицинского регулятора в США, приняло решение ограничить использование вакцины против коронавируса, разработанной Johnson & Johnson из-за побочного эффекта - повышенного риска развития синдрома свертывания крови.
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