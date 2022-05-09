Мощные лесные пожары в России

В Красноярском крае вспыхнул мощный лесной пожар, который из-за штормового ветра перекинулся на 15 населенных пунктов. МЧС борется с огнем. На всей территории края введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Рослесхоза, в крае сгорело 350 домов. Пострадало по меньшей мере 17 человек. 5 человек погибли, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По факту их гибели Следственный комитет России возбудил уголовные дела. Пожары затронули и Омскую область. А вот в Курганской, как сообщили пожарные, пламя от жилых построек удалось отвести. Вообще, по информации МЧС сейчас в России зафиксировано более 50 крупных пожаров с общей площадью более 16 тысяч гектаров. А ведь пока только начало мая.

- Вот так вот Уяр горит.​

Красноярский край охвачен огнем - в регионе горят 16 деревень. Город Уяр. Здесь огненный шторм накрывал дома - один за другим.

- Я сегодня работала, с работы пришла. Все, сгорел бабушкин дом.

Уже уничтожено более 20 домов, ветер продолжает гнать огонь в глубь поселка. Эти строения уже не спасти, сотрудники МЧС отстаивают дома, которые огонь пока еще не тронул.

Местные жители обливали фасады домов, чтобы искры не смогли за них зацепиться.

- Ливаните на дом чуть-чуть!

- Почему не эвакуируетесь?

- Я не брошу свой дом! Как я его брошу?

- А предлагали эвакуироваться? Да, давно.

Самое страшное - в огне гибнут люди. Село Талажанка - двое детей и один взрослый. Еще две жертвы - в селе Никольск.

Возбуждены уголовные дела. Но расследовать, возможно, придется и то, насколько Красноярский край вообще был готов к пожароопасному сезону. Губернатор региона спокоен. По его мнению, огонь подошел к населенным пунктам только после совещания.

"Ситуация крайне сложная. Она началась с утра после того, как у нас закончился очередной оперативный штаб по борьбе с пожарами", - заверил он.

Судя по отчаянным мольбам жителей того же Уяра, на месте катастрофически не хватало пожарных расчетов.

- 100 домов сгорело. Никакой помощи. Две машины только помогают тушить.

Чаще всего пожары случаются по человеческой вине. Люди поджигают траву или разводят костры в лесополосе. Но сегодня на удивление, очень много пожаров в результате обрыва проводов и короткого замыкания.

Из-за сильного ветра авиация так и осталась стоять на аэродромах. Справляться с огнем пока можно только наземными силами.

​Автодорога​ возле населенного пункта Тагарское. Судьба автора ролика неизвестна. Спасаться бегством пришлось и пассажирам с железно-дорожной станции под Минусинском.​

​А это видео снимали пассажиры автобусного​ рейса Екатеринбург-Курган, для которых​ поездка каким-то чудом не стала билетом в один конец.​

​На карте природных пожаров территория​ Сибири и части Урала сейчас выглядит как раскаленное красное пятно. В Хакасии горят свыше полутора тысяч гектаров леса. Курганская область тоже в огне.

Колоссальными усилиями пожарных удалось отбить крупные населенные пункты, свыше тысячи человек эвакуировали в безопасное место.​

С огромным трудом, иногда - почти вслепую, - сквозь плотную дымовую завесу расчеты добирались до очагов возгораний.

​Песчаная буря и почти нулевая видимость. Порой пожарные не могли даже начать тушение. А еще сильный ветер буквально сбивал с ног.

В Курганской области МЧС держит оборону на расстоянии всего шести километров от населенных пунктов. Рукава протягивают прямо в чащу леса.

А на квадроциклах уезжают на разведку, чтобы потом координировать работу спасателей.

Впереди еще несколько дней праздников. И пожаров, скорее всего, станет больше. Во многом из-за тех, кто поедет за город, решит поджечь сухую траву рядом с дачным участком или забудет потушить костер. Но вспомнит об этом, только когда огонь придет к его дому.